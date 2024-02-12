محافظ المركزي اليمني: «قمة الحكومات» منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية في العالم

دبي (وام)

قال أحمد بن أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني، إن القمة العالمية للحكومات باتت منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم. وأضاف، على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، أن المنتدى ناقش الكثير من المحاور المهمة، ومنها دعم الوقود وانعكاساته على الاقتصادات العربية وكيفية إصلاحه.

وأشار إلى أن منتدى المالية العامة بالدول العربية، ناقش أيضاً آفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصادات المنطقة مع تأثرها بالأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.

ولفت محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء سنوياً على كل ما يهم المنطقة والعالم، وتركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية .