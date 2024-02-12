مسؤول يمني: «قمة الحكومات» تدعم الرؤية المشتركة للاقتصاد

دبي (وام)

وصف الدكتور نصر صالح مثني الحربي، وكيل قطاع العلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية في الجمهورية اليمنية، القمة العالمية للحكومات بأنها منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول وممثليها. وقال الحربي على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن القمة تسهم في دعم الرؤية المشتركة للتبادل الاقتصادي والتجاري والتكامل العام بين الدول العربية.

وذكر الحربي أن المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، سلط الضوء على التطورات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومات العربية بهدف دعم السياسات المالية.. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية تشارك في المنتدى بهدف استعراض التطورات القائمة في اليمن على صعيد الاقتصاد الكلي والمالية العامة.