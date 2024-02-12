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علوم الدار

رئيس رواندا: أفريقيا تحتاج للتصنيع لاستثمار مواردها الطبيعية

رئيس رواندا خلال الجلسة (من المصدر)
13 فبراير 2024 02:31

دبي (الاتحاد)

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أكد فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أن دول قارة أفريقيا لا تزال تعاني من الهيمنة والسيطرة الخارجية، لأنها لم تركز جهودها على بناء قدرات ومقومات التصنيع التي تمكنها من استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة وتحقيق الاستقلالية، مضيفاً أنه رغم امتلاكها موارد اقتصادية تؤهلها لتكون في مواقع متقدمة على الخريطة العالمية، إلا أنها لا تزال تخضع للتدخلات الخارجية من الأطراف الأقوى في العالم.
وأكد كاغامي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، أن دول أفريقيا يجب أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة وذلك لتتمكن من احتلال موقع بارز في مراكز ثقل القرار العالمي.
واعتبر كاغامي أن من المشكلات التي تواجه قارة أفريقيا أن أقطاب القوى العالمية لا يدركون أهميتها كقوة بشرية واقتصادية مستقلة وقادرة أن تحدث فرقاً في كل المجالات والصعد التي تصب في المصلحة العالمية المشتركة.

رواندا
الإمارات
دبي
القمة العالمية للحكومات
بول كاغامي
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