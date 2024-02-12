رئيسا «ستاندرد تشارترد» وبنك أوف أمريكا: الذكاء الاصطناعي والبيانات ركيزة مستقبل القطاع المصرفي

دبي (الاتحاد)

أكد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وبرنارد منساه، رئيس بنك أوف أميركا أن مستقبل القطاع المصرفي يعتمد بشكل كبير على الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين العمليات الداخلية، وتقديم خدمات مصرفية متقدمة للعملاء.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «مستقبل القطاع المصرفي.. من الذهب إلى البيانات»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، حيث سلطت الجلسة الضوء على تعزيز اعتماد القطاع المصرفي على تحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق التفوق في الأداء المالي وتلبية تطلعات العملاء.

وقال بيل وينترز: «ندرك في بنك ستاندرد تشارترد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين فعالية القطاع المصرفي، ونعتبر الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية جزءاً حيوياً من استراتيجيتنا للمستقبل؛ ولذلك نولي اهتماماً كبيراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدورها في تعزيز مستقبل القطاع المصرفي.