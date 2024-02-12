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أمين عام منظمة «الإيكاو»: القمة العالمية للحكومات فرصة للتباحث حول أبرز تحديات صناعة الطيران

أمين عام منظمة «الإيكاو»: القمة العالمية للحكومات فرصة للتباحث حول أبرز تحديات صناعة الطيران
13 فبراير 2024 02:31

دبي (الاتحاد)

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أكد خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، أن القمة العالمية للحكومات تعد فرصة للتباحث حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الطيران والسياسات اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة، ودعم التحول نحو إنتاج الوقود المنخفض الكربون والمستدام، وكذلك سبل دعم الحكومات لبناء قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة للطيران، ومراجعة الهدف الطموح طويل الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الطيران ومعضلة الانبعاثات.. هل من توازن في الأفق؟» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024، والتي شارك فيها أيضاً غيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، وأدارها ريتشارد كويست مذيع ومراسل في «سي إن إن».

الإيكاو
دبي
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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