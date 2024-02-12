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علوم الدار

رئيس الوزراء الليبي: الحكومة تعكف على تنفيذ «العودة إلى الحياة»

عبدالحميد الدبيبة
13 فبراير 2024 02:31

دبي ( وام )

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أعرب معالي عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء الليبي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعوة حكومة بلاده لحضور القمة العالمية للحكومات، وذلك للمرة الأولى، مشيداً بنقاشاتها الثرية وأجندة عملها المتميزة.
وكشف رئيس الوزراء الليبي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول للقمة في دبي، عن أن بلاده تعكف على تنفيذ برنامج «العودة إلى الحياة» في كل القطاعات والخدمات، سواء قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية أوالتعليم والصحة وغيرها، مشدداً على أن التغيير والخروج من الأزمات يتطلب تضافر الحكومة من أجل التنمية المستدامة.

ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
الإمارات
دبي
القمة العالمية للحكومات
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