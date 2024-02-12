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سهيل المزروعي: ملتزمون بالعمل مع «أوبك+»

سهيل المزروعي
13 فبراير 2024 02:31

أبوظبي (وام)

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قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الوزارة تعكف حالياً على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة محطات جديدة، وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل. وأضاف المزروعي، بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، أن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة، والذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالمياً في سرعة شحن السيارات الكهربائية.
وحول رؤيته لسوق النفط العالمي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.. أكد أن الإمارات ملتزمة بالعمل مع الشركاء في أوبك+ بهدف دراسة وضع السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي، مشيراً إلى أن سوق النفط كبير وتدخل فيه معادلات كثيرة منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات تشهد اهتماماً عالمياً واسعاً يتجلى من خلال أعداد الحضور من القادة ورؤساء الدول والخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى والشركات العالمية من حول العالم.
وأضاف أن القمة في دورتها الـ 11 تستشرف مستقبل العمل الحكومي القائم على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودوره في صياغة ملامح حكومات المستقبل، من خلال الاستفادة من ثورة المعلومات والبيانات الضخمة وتحويلها إلى أنظمة نستطيع من خلالها إدارة القطاعات بطريقة أفضل. وأشار معاليه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل، التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وقال: إن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام، بعد استكمال إجراءات التشغيل تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.

القمة العالمية للحكومات
سهيل المزروعي
أوبك+
السيارات الكهربائية
النفط
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