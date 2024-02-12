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محمد الشرقي: القمة العالمية للحكومات تناقش مواضيع وتحديات العالم اليوم

محمد الشرقي في حديث مع محمد القرقاوي (وام)
13 فبراير 2024 02:31

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في مدينة جميرا بدبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». والتقى سموه، خلال القمة، معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومحمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعبدالله علي عبدالله خصيف الحمودي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش. وأكد سموه الأهمية التي تشكلها القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على أهم المواضيع والتحديات التي تشغل العالم اليوم، ودورها المحوري في جمع القادة وصناع القرار والخبراء من أنحاء العالم للمشاركة في إثراء محاور القمة وتحقيق أهدافها، نحو مستقبل أفضل لأساليب عمل الحكومات وصالح البشرية.
كما التقى سموه، داستي جينكنز، المديرة التنفيذية للشؤون العامة في سبوتيفاي، والدكتور توماس كاهيل، مدير عام شركة new path، وديف تراخيا، مؤسس شركة AI tech، وجون أورينجر، مدير عام شركة Shutter Stock، ودرو أورينتنغ، مؤسس شركة 8VC.
وتبادل سموه الحديث مع ضيوف الحدث العالمي، حول مختلف المواضيع وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوّهاً إلى أهمية مشاركة التجارب والانفتاح على مختلف الممارسات التي تخدم الإنسان وتعزز جودة حياته في جميع المجالات.

محمد الشرقي
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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