سيف بن زايد يلتقي وزير الدفاع السلوفاكي

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي روبرت كاليناك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، والوفد المرافق، وذلك في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، ووسائل تطويرها، لا سيما في مجالات العمل الأمني والشرطي، وجرى الحديث حول القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصانعي القرار حول العالم من أجل تبادل المعرفة والخبرات، وسبل تطوير العمل والخدمات الحكومية، وجهود التنمية المستدامة. حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، وبيتر كراجيروفيتش، أمين عام مكتب الخدمات، وبيتر بيسترو، مدير عام إدارة السياسات الدفاعية، ومارتن كاتلوس، مدير عام إدارة التحديث، بوزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في دبي، المفوض إدوارد كابان، قائد عام شرطة نيويورك والوفد المرافق، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي.

وبحث سموه خلال اللقاء مع الضيف العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، لا سيما في المجالات الأمنية والشرطية، وتم التطرق إلى دور القمة العالمية للحكومات وأهميتها في دعم جهود تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية، وتطوير العمل الحكومي بصورة مؤسسية. حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وجويل إيسدورفر، كبير مستشاري عمدة مدينة نيويورك، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء الوفد الأميركي المرافق من ضباط شرطة نيويورك.