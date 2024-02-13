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شريف العلماء: الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة تحول الطاقة

شريف العلماء: الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة تحول الطاقة
13 فبراير 2024 16:00

قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وتحسين كفاءة أداء القطاع، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، أن التحول في قطاع الطاقة عالمياً يحتاج إلى زيادة حجم التمويل، بما يسهم في إطلاق المزيد من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار العلماء إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تنفيذ مستهدفاتها، برفع مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، للوصول إلى 19.8 جيجاوات من الطاقة النظيفة، في ظل العمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2050، وذلك اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن القمة العالمية للحكومات تؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن القمة تسهم في تشكيل رؤى جديدة للعمل الحكومي والنهوض بالقطاعات الحيوية لتحقيق الازدهار والتنمية البشرية.

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