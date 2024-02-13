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صقر غباش: شهداء الوطن الأبرار ستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة والقلوب

صقر غباش
13 فبراير 2024 16:07

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن شهداء الوطن البواسل جسدوا أعظم صور التضحية الإنسانية، وسطروا أروع أمثلة الوفاء والبذل والعطاء التي تضاف إلى سجل تاريخ دولتنا، ومسيرتها الساعية على الدوام إلى نصرة الحق ومساعدة الأشقاء، وإرساء الأمن والسلام والاستقرار. وقال معاليه: «ينعى المجلس الوطني الاتحادي، شهداء الوطن الأبرار، ورجاله البواسل من منتسبي القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال أداء واجبهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة في جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكداً أن بطولات أبنائنا وتضحياتهم رسخت أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وجسدت أصدق مواقف دولتنا التي تتواجد على الدوام في ميادين العمل الإنساني، وستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة والقلوب، ونبراساً هادياً لأجيال المستقبل، يستمدون منه أسمى قيم الانتماء والوفاء للوطن». وأضاف معاليه: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يرفع درجتهم ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».

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