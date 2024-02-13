مدير عام "الرقابة النووية" لـ "وام": نأمل أن يتم ربط المحطة الرابعة في "براكة" بشبكة الكهرباء خلال شهرين

قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إنه تم إجراء الاختبارات النهائية للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية متطلعا بأن يبدأ العمل في توصيل وربط المحطة الرابعة بشبكة الكهرباء في غضون شهرين استعدادا للتشغيل الكامل للمحطة.

وأضاف فيكتورسن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي من 12 إلى 14 فبراير، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تواصل قيامها بالعمليات الاشرافية على المحطات، حيث طورت الهيئة نهجا جديدا لتنظيم السلامة النووية في دولة الإمارات لترخيص أو الموافقة على طلب بدء تشغيل مفاعل نووي جديد، مؤكدا الاستفادة من كافة الخبرات الدولية الموجودة حيث يوجد في جميع أنحاء العالم حوالي 400 مفاعل في 30 دولة.

وقال: "أولوياتنا لهذا العام هي التأكد من أن المفاعلات الأربعة تعمل بأمان لأنه من المقرر أن تساهم في توفير الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولدينا 10 مفتشين في محطة توليد الكهرباء في "براكة" يقومون بالمراقبة اليومية طوال الوقت ثم يقدمون تقاريرهم إلى المقر الرئيسي".

وفي سياق المشاركة في الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات 2024، أكد كريستر على أهمية القمة في جمع القادة الحكوميين وقادة الاعمال والخبراء والأكاديميين لتعزيز العمل الجماعي ليشمل مختلف المجالات ومناقشة احتياجات الحكومات في المستقبل، لافتا إلى مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من الجلسات والاجتماعات التي تعزز المناقشات الثنائية بين الهيئة ونظيراتها في الرقابة النووية وتعزيز التعاون مع قادة السلطات الفيدرالية والسلطات الوطنية.

وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ونظيراتها مع جمهورية كوريا الجنوبية كداعم رئيسي للبرنامج النووي الإماراتي السلمي وللأنظمة النوية الرقابية المبتكرة وكذلك عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية مع تطلعهم للتعاون مع اليابان والصين خلال العام الجاري ضمن مستهدفاتهم لتقوية العلاقات الدولية وتبادل الخبرات والمهارات في هذا المجال.

وأشار فيكتورسن إلى التقدم الذي تحرزه محطة براكة للطاقة النووية واقترابها من التشغيل الكامل بعد استعداد المفاعل الرابع في "براكة" للتشغيل التدريجي خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، لافتا إلى أن براكة تضم ثلاثة مفاعلات تعمل بكامل طاقتها، وتم إصدار رخصة التشغيل لتحميل الوقود النووي إلى المفاعل الرابع في نوفمبر الماضي.

وفي إطار تمكين المهارات الشبابية، قال فيكتورسن: "الشباب موضوع مهم جدا بالنسبة لنا ويحظون بأهمية خاصة، لذلك لدينا مجموعة عمل للشباب ولدينا الكثير من الندوات معهم، ونحرص على توظيف الكثير منهم ، وننظم الهاكاثونات الطلابية ونشجع المتدربين من جامعات للمشاركة معنا لأننا نؤمن أنه لكي تكون الطاقة النووية آمنة، فإنها تحتاج إلى الاستدامة، وتحتاج إلى موارد بشرية من الدولة.