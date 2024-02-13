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منصور بن زايد والدبيبة يبحثان العلاقات بين الإمارات وليبيا

منصور بن زايد وعبد الحميد الدبيبة خلال اللقاء بحضور علي بن حماد الشامسي وسلطان الجابر ( تصوير : عبدالله النيادي وحسن برغش)
13 فبراير 2024 18:53

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معالي المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي.

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وبحث سموه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وفرص تطويرها، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى أعمال القمة العالمية للحكومات، وأهمية ما تطرحه من موضوعات، تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات والدول، من خلال تمكين صناع القرار من تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
وأعرب معالي المهندس عبدالحميد الدبيبة عن شكره لدولة الإمارات على دعوة بلاده للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات، منوهاً بأهمية القمة لكونها منصة عالمية للحوار حول تطوير العمل الحكومي في العالم، بما يعود بالخير على شعوبه.

المصدر: وام
عبد الحميد الدبيبة
منصور بن زايد
ليبيا
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