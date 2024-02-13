التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، وسموه يعرب عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية قيرغيزستان، والحرص المشترك على تطويرها بما يدعم طموحات البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة».

