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محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024

محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024
13 فبراير 2024 19:45

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، وسموه يعرب عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية قيرغيزستان، والحرص المشترك على تطويرها بما يدعم طموحات البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة».
 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
القمة العالمية للحكومات
رئيس قيرغيزستان
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