التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا ،وذلك ضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء كوبا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم وذلك ضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، كما شهد سموه توقيع اتفاقية التعاون والتبادل المعرفي بين الإمارات وكوبا».