التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي رئيس جمهورية المالديف ويناقش آفاق التعاون الحكومي والاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات 2024».