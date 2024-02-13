حمدان بن محمد: ضمن القمة العالمية للحكومات.. كرمنا الفائزين بـ"جائزة تكنولوجيا الحكومات"

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائزين بـ"جائزة تكنولوجيا الحكومات"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن القمة العالمية للحكومات منصة صناعة المستقبل والتجمع الحكومي الأكبر، كرمنا الفائزين بـ"جائزة تكنولوجيا الحكومات".. تعكس الجائزة نهج الإمارات وتوجهاتها بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس وتحتفي بأفضل الحلول المبتكرة عالمياً في التطوير الحكومي».