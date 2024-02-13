الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يقدّم واجب العزاء في شهيد الوطن سليمان الشحي

حاكم رأس الخيمة يقدّم واجب العزاء في شهيد الوطن سليمان الشحي
13 فبراير 2024 20:22

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً، وزملاؤه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

أخبار ذات صلة
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا

وأكد سموه، خلال تأديته واجب العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، أن شهداء الإمارات الأبرار أوسمة عز وفخر على صدور أبناء الوطن، وتضحياتهم ستبقى علامة خالدة في ذاكرة الوطن.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن سليمان الشحي، وشهداء الإمارات الأبرار، بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©