محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء كوبا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، معالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا الصديقة، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت في دبي أمس الاثنين تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وتستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء 14 فبراير الجاري.



وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس الوزراء الكوبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية التعاون والتبادل المعرفي بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كوبا الصديقة. وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم، بما يعود بالخير على جميع الشعوب. من جانبه، أشاد معالي مانويل ماريرو كروز بالتجربة الناجحة لدولة الإمارات في العمل الحكومي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات مع حكومات العالم.

كما أشاد معاليه بمستوى العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات في تطوير التعاون الدولي وتمكين المسؤولين الحكوميين حول العالم من مواجهة التحديات المستقبلية.



حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.