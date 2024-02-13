الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي و«هيئة الدفاع المدني» توظفان جميع إمكاناتهما للاستجابة إلى الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة أبوظبي و"هيئة الدفاع المدني توظيفان جميع إمكاناتهما للاستجابة إلى الأحوال الجوية المتقلبة
13 فبراير 2024 22:19

تواصل شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني توظيف جميع إمكاناتهما وقدراتهما للاستجابة إلى الأحوال الجوية المتقلبة والأمطار الغزيرة في الإمارة، وذلك في إطار جهودهما الرامية إلى الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز جاهزية فِرَق الاستجابة في أبوظبي.

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تعزز وعي مستخدمي «الدراجات النارية والكهربائية والهوائية» بالقيادة الآمنة ميدانياً
شرطة أبوظبي تنظم ورشة عصف ذهني

وأجرى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، زيارات ميدانية في مدينة العين بهدف دعم وتوجيه جهود الاستجابة للمنخفض الجوي، وضمان سلامة جميع أفراد المجتمع والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف ناتجة عن الأحوال الجوية المتقلبة والأمطار الغزيرة.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©