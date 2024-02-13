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عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين
13 فبراير 2024 23:02

 ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين G20 بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة، وتمت مناقشة أولويات مشاركة دولة الإمارات في أعمال وقمة المجموعة للعام 2024.

وأكد سموه، خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً، أهمية العمل المشترك بين أعضاء اللجنة ضمن روح الفريق الواحد بهدف تعزيز مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين G20 من خلال التعاون والمبادرات الهادفة لإبراز الدور المحوري لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أكد سموه أهمية استمرار الإنجاز وتعزيزه من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف مسارات ومجموعات وفرق عمل مجموعة العشرين G20.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أولويات مشاركة دولة الإمارات في أعمال وقمة المجموعة، والتي تنعقد العام الحالي تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، إضافة إلى مناقشة أولويات الرئاسة البرازيلية للمجموعة، والمتمثلة في تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.

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وقف الصراع

وخلال الاجتماع، أعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات للدعوة المقدمة من جمهورية البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، مشيداً بجهود أصحاب المعالي الوزراء ومختلف الجهات الممثلة لدولة الإمارات في مجموعة العشرين G20.

وعلى الصعيد ذاته، أطلع الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع سموه على مستجدات مشاركة الدولة في مجموعة العشرين G20 وناقشوا التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الاجتماعات الرئيسية المقبلة للمجموعة، بما فيها اجتماعات مسار "الشيربا" والمسار المالي ومجموعات العمل الخاصة بالقطاع الخاص.

يشار إلى أن دولة الإمارات شاركت في أعمال وقمة مجموعة العشرين بصفة ضيف في إندونيسيا عام 2022، وفي الهند عام 2023، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
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