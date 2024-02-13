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بلدية أبوظبي.. حملة ميدانية لحماية البيئة البرية

بلدية أبوظبي.. حملة ميدانية لحماية البيئة البرية
14 فبراير 2024 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن إطار مبادرة «أم سعيد» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، نفذت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية حملة ميدانية استهدفت تنظيف البر في كل من الشهامة والوثبة، وشملت الحملة مناطق: بحيرة الوثبة - الرملة الحمراء - الإسطبلات - الفاية، منطقة تأجير الدراجات، وتأتي الحملة في إطار حرص البلدية على حماية البيئة البرية، ومواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر العام، وتوفير أفضل معايير النظافة العامة والسلامة في البر، وإيجاد البيئة السليمة التي تحقق تطلعات مرتادي هذه المناطق. إلى جانب تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ونشر الوعي البيئي لتعزيز عناصر البر واستدامتها، وتمكن المشاركون في الحملة، التي استمرت 10 أيام، من جمع كمية كبيرة من النفايات، وركزت الحملة على نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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