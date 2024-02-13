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1000 شهادة إلكترونياً لأصحاب المركبات المتضررة في دبي

1000 شهادة إلكترونياً لأصحاب المركبات المتضررة في دبي
14 فبراير 2024 02:27

دبي (الاتحاد)

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أعلن اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، أن قرابة 1000 شهادة «لمن يهمه الأمر» صدرت إلكترونياً للمُتقدمين بطلب الحصول على شهادة خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر» - الكوارث الطبيعية، منذ إطلاقها في أقل من 24 ساعة، والخاصة بتضرر أو تعطل المركبات بسبب الكوارث الطبيعية.
وأوضح اللواء الرزوقي، أن شرطة دبي أطلقت بالتزامن مع المُنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، والأمطار الغزيرة، خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر» - الكوارث الطبيعية، وحولتها إلى خدمة مؤتمتة، يمكن للمتعاملين التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتطبيقها الذكي في كل من منصات الـ«IOS»، و«الأندرويد»، و«هواوي»، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة. وأكد أن هذا الإطلاق المهم يأتي في إطار أتمتة الخدمات، بما يضمن تطبيق سياسة 360 للخدمات لحكومة دبي عبر توفير خدمات استباقية، ويواكب توجهات حكومة دبي المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً.
وأضاف: «إن هذه الخطوة النوعية، تعزز توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، فبعد أن كان المُتعامل يتوجه إلى مراكز الشرطة بمركبته المتضررة لاستكمال إجراءات هذه الخدمة، والحصول على (شهادة لمن يهمه الأمر)».

دبي
شرطة دبي
الذكاء الاصطناعي
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