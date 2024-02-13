أمطار متفاوتة الشدة والحرارة تميل للارتفاع اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

وقال إن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً، ورطبة ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق، خاصة الساحلية، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى35كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وكانت قد هطلت، أمس، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، أدت إلى جريان عددٍ من الأودية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية خلال النهار، ورطب ليلاً.

متوسطة إلى غزيرة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحيل بالفجيرة، وطريق يبسا العابر، وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، ومتوسطة على خورفكان، وكلباء بالشارقة، وخفيفة إلى متوسطة على وادي مي بالفجيرة، ومناطق متفرقة.