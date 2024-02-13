جامعة الشارقة تنظم المنتدى الدولي للابتكار

الشارقة (وام)

تنظم كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال في نسخته التاسعة، وحفل الإعلان عن الفائزين ضمن جائزة «الغرفة» للمبدعين في نسختها الثامنة، وذلك يوم الاثنين المقبل 19 فبراير الجاري.

ويعد هذا المنتدى فرصه لطلبة الجامعات والمدارس الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض تجربة ريادة الأعمال والابتكار، وزيادة المعرفة وبناء المواهب والقدرات الوطنية.

وسيستضيف المنتدى هذا العام متحدثين رسميين وجلسات حوارية، بمشاركة رواد أعمال ومطورين وأكاديميين في مجال الصناعة وريادة الأعمال، وستتضمن فعالياته الإعلان عن ثمانية فائزين ضمن جائزة غرفة الشارقة للمبدعين، وذلك في فئتي مسار الابتكار المستدام، ومسار المشاريع المبتكرة، موزعة على مجموعتين فائزتين من طلبة المدارس ومجموعتين فائزتين من طلبة الجامعات لكل فئة.