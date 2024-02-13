وزيرة تعليم الجبل الأسود تبحث التعاون مع الجامعة القاسمية

الشارقة (وام)

بحث جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، مع معالي أنديلاجاكسيتش، وزيرة التعليم والعلوم والابتكار بجمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات العلمية والبحثية، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واستقطاب الطلبة. حضر اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة بمدينة الشارقة، الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، والدكتور زكريا نوح، مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة. ورحب رئيس الجامعة بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكداً أن الجامعة القاسمية حريصة على تطوير التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية في جمهورية الجبل الأسود، ثم عرض نبذة عن الجامعة القاسمية، وما حققته من إنجازات أكاديمية، ودورها في نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال، كترجمة لرؤى مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، عمادها القرآن الكريم واللغة العربية، مشيراً إلى أن الجامعة تستقطب طلبة من 123 جنسية حول العالم.