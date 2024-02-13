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طالبة من جامعة الإمارات أفضل محترفة شابة في مجال الضرائب

بيئة داعمة للشباب المحترفين في الإمارات ( أرشيفية)
14 فبراير 2024 02:27

العين (الاتحاد)
حصلت طالبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة على لقب أفضل محترفة شابة في مجال الضرائب بالإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، ومنحت شركة إرنست ويونغ (EY) الطالبة حصة محمد المنصوري - من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات - هذه الجائزة تقديراً لإسهامها المتميز في مجال الضرائب.

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وعبّرت حصة المنصوري عن شكرها لأساتذتها في جامعة الإمارات وخصّت بالذكر البيئة الأكاديمية الداعمة التي مهّدت الطريق لنجاحها، ناصحة زملاءها بأهمية التعلم المستمر والابتكار في مجال الضرائب الذي يتطور باستمرار، وقالت: «أشجع جميع زملائي الطلبة للمشاركة الفعالة بأفكارهم الابتكارية في صناعة المستقبل للمساهمة جميعاً في رفعة وطننا، لتكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في جميع المجالات».  
وأعرب الدكتور طارق الشاذلي - محاضر بكلية الإدارة والاقتصاد، والمشرف على الطالبة حصة المنصوري - عن فخره بإنجازها المُتميّز، مشيراً إلى جودة التعليم الذي تقدمه جامعة الإمارات العربية المتحدة لطلبتها، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس البيئة الداعمة للشباب المحترفين في دولة الإمارات، للاستفادة من أفكارهم ورؤيتهم، وتبنّي مبادراتهم للارتقاء المستمر بآليات العمل، وإعداد جيل جديد لقيادات المستقبل.
وتمّ تقييم الطلبة بناءً على معلوماتهم عن الضرائب والمهارات التقديمية، وكان الموضوع النهائي عن الاستدامة ذات الصلة برؤية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وقد ميّزت الأعمال الرائدة لحصة المنصوري، التي تجمع بين الحلول الضريبية المبتكرة والتطبيقات العملية، من بين أقرانها، مما أكسبها هذا اللقب المرموق.
يجدر بالذكر أن شركة إرنست ويونغ أطلقت جائزة أفضل محترف شاب في مجال الضرائب، لتسليط الضوء على المواهب وتشجيعهم على تحقيق التميز في مسيرتهم المهنية. 
وتحتفي هذه المنصة ليس فقط بالمواهب الشابة، ولكن تشجعهم أيضاً على مواصلة التميز في رحلتهم المهنية.

جامعة الإمارات
الضرائب
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