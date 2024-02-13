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اختتام منتدى العلوم الصحية والطبية في جامعة العين

مشاركون في المنتدى (من المصدر)
14 فبراير 2024 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت جامعة العين المنتدى الثاني للعلوم الصحية والطبية لطلبة الدراسات العليا، والذي نظمته كلية الصيدلة في مقر الجامعة في أبوظبي، والذي شارك فيه أكثر من 100 طالب دراسات عليا من 10 دول عربية وأجنبية استعرضوا خلاله أكثر من 120 ورقة بحثية.
وحصد طلبة جامعة العين 8 جوائز في مختلف المجالات البحثية، فيما حصلت كل من كلية دبي الطبية للبنات على 6 جوائز، و5 جوائز لجامعة الإمارات، و4 لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وكذلك لجامعة أبوظبي، و3 جوائز لجامعة الشارقة، وجائزتين لجامعة الخليج الطبية وكذلك لجامعة قطر، فيما حصلت كل من جامعة بيروت العربية، والجامعة الهاشمية – الأردن، وجامعة عجمان، وجامعة خليفة، وجامعة مصر الدولية، وجامعة الزرقاء – الأردن، على جائزة واحدة لكل منهن.
وأكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، وتشجع الطلبة، خاصة طلبة الدراسات العليا على إنتاج الأبحاث العلمية والعمل على نشرها في مجلات علمية محكمة، مشيراً إلى أن البحث العلمي يعزز من مهارات الطالب في مستقبله العملي. ومؤكداً أن جامعة العين حرصت على إنشاء عدد من المراكز البحثية والمختبرات العلمية التي تعزز العمل البحثي. بدوره، أشار الدكتور محمد غطاس، عميد كلية الصيدلة في جامعة العين، إلى الدور الذي تقدمه إدارة الجامعة للطلبة من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تسهم في تعزيز مهاراتهم، وتتيح لهم فرصة بناء علاقات مع أشخاص مشتركين في مجالات عملهم.

العين
جامعة العين
العلوم الصحية
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