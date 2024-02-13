8 إجراءات لتسجيل الدارسين في نظام التعليم المستمر المتكامل

دينا جوني (دبى)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثمانية إجراءات لتسجيل الدارسين في نظام التعليم المستمر المتكامل، ويمكن للطلبة اختيار واحد من المسارات الأربعة التي يتضمنها النظام، وهي مسار محو الأمية، ومسار العام الأكاديمي، ومسار الدراسة المنزلية، والمسار التطبيقي.

ويستهدف المسار الأول الذكور والإناث من سن تسع سنوات وما فوق ممّن لا يمتلكون أساسيات اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة، ويغطي المسار الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس وفق ثلاث مراحل دراسية تأسيسية وتكميلية. والمسار الثاني هو برنامج تعليمي للدارسات المواطنات الراغبات في استكمال دراستهن في المسار العام الأكاديمي للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، مع دعمهن بدروس إلكترونية «عن بُعد».

أما الدراسة المنزلية فهي عبارة برنامج تعليم ذاتي بدءاً من الصف السابع لغاية الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم للمسار العام، يقدّم فيها الدارس امتحانات إلكترونية وفق النظم المعمول بها في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من دون التقيد بالحضور والانتظام الدراسي.

فيما يستهدف المسار التطبيقي، وهو برنامج تعليمي مهني، الدارسين الذكور الراغبين في استكمال دراستهم في المستوى الثالث «الصف الحادي عشر» والمستوى الرابع «الصف الثاني عشر».

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات التسجيل في مختلف المسارات، أبرزها أن يتم دراسة طلب التقدّم للدراسة في أي من المسارات الأربعة من قبل منسّقي التعليم المستمر المتكامل، واعتماده عن طريق النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام عمل، ويتم إرسال رسالة نصية لصاحب الطلب بالموافقة أو بالرفض أو طلب معلومات إضافية.

ويعدّ التسجيل مجاناً في مسارات التعليم المستمر باستثناء مسار الدراسة المنزلية، وتدفع رسوم التسجيل لفئة الدارسين في مسار الدراسة المنزلية وفئة تحديد المستوى وفق الآلية المتبعة، على أن يكون الدارس في مختلف المسارات قد أتمّ السن المقرّرة للقبول، ويقبل في مسارات التعليم المستمر المتكامل الطلبة المقيمون مع توافر إقامة سارية المفعول، وهوية سارية المفعول للطلبة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يجب أن تكون الشهادات والوثائق معتمدة رسمياً.