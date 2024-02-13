شرطة أبوظبي تنظم ورشة عصف ذهني

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، ورشة عصف ذهني ناقشت فيها مجموعة من المقترحات الهادفة لدعم مبادرات إسعاد المتعاملين؛ بهدف طرح مبادرات وأفكار إبداعية تهدف لتحقيق أعلى مستويات رضا المجتمع، وذلك بحضور مختلف فئات المجتمع. وأكد العميد خلفان عبد الله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أهمية إشراك المجتمع بشرائحه المختلفة على أرض الوطن، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الحالية والمستقبلية.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أهمية تنظيم جلسات العصف الذهني، حيث إنها تعتبر منصات مهمة لتبادل وجهات النظر.