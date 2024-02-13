«الشارقة الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية لصالح مليون مستفيد

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية مستهدفات ومخصصات مشاريع حملتها الرمضانية «جود» للعام الجاري، والتي تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة كافة، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إطلاقه صباح أمس بفندق شيراتون الشارقة، برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وبحضور محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، والسادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والإدارات الفرعية والأقسام والموظفين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الدكتور يعقوب النقبي، عضو مجلس الإدارة، في كلمته الترحيبية خلال المؤتمر: «مع الإعلان عن إطلاق حملتنا الرمضانية (جود)، يسرنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لما يقدمونه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخيري.

وتابع: «إننا نولي الحملة الرمضانية اهتماماً بالغاً، إذ تعد بمثابة الحملة الأم لدعم سائر حملات ومشاريع الجمعية على مدار العام، وتراهن على عطاء أهل الخير وسفراء البسمة في التبرع ووضع زكاة أموالهم لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويُضاعف فيها الأجر والثواب، ومن هذا المنطلق ومواصلة لجهودنا الإنسانية، فقد وضعت اللجنة العليا للحملة الرمضانية (جود) خططاً مدروسة لتحقيق المستهدفات المرجوة».

وأضاف النقبي: «إن الجمعية استطاعت، بفضل الله أولاً ومن ثم بدعم المحسنين، تجاوز أكثر التحديات صعوبة خلال الفترة السابقة، فقدمنا الإغاثات وأطلقنا الحملات الإنسانية التي ستظل شاهدة على عطاء أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين، ومعبرة عن تكاتف الجميع في سبيل الارتقاء بالرسالة الإنسانية وأداء المسؤولية المجتمعية»، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى رعاة الحملة الرمضانية من المؤسسات والأفراد الداعمين لمشاريع ومبادرات الحملة وسائر مشاريع الجمعية، ما أسهم في تحقيق التطلعات والوصول إلى أكثر الناس حاجة.