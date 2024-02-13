وزير الحج والعمرة السعودي يطلع على إنجازات «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، معالي توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في مقر «الهيئة» في أبوظبي، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام «الهيئة»، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين. ورحب الدكتور عمر بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وأطلع معالي الوزير على أهداف «الهيئة» ومشاريعها الاستراتيجية من خلال معرض يوضح مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الهيئة، وتمكنها من مواكبة مختلف المستجدات.

كما جرت مناقشة العديد من المواضيع والمحاور التي تستهدف تعزيز التعاون والتواصل لخدمة الأهداف المشتركة، وتطرق اللقاء إلى التنسيق بين الجانبين بشأن موسم الحج هذا العام وآلية نقل حجاج الدولة ومواعيد الدخول والمغادرة عبر المعابر البرية والجوية. كما صاحب الزيارة عقد ورشة بعنوان «التفويج والحشود» للتعريف بالخطط والوسائل الموضوعة لتفويج الحجاج في المناسك بطريقة سلسلة ومنظمة.

وقال معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: «إنه يمكن للمقيمين في دولة الإمارات أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، من خلال إصدار التأشيرة الإلكترونية E-Visa متعددة الدخول لمدة عام بمجموع أيام إقامة يصل إلى 90 يوماً، كما يمكنهم عن طريق تطبيق نسك إصدار تصريح العمرة وتصريح زيارة الروضة الشريفة بكل يسر وسهولة».