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«البلديات والنقل» تطلق أسبوع أبوظبي للتنقل

محمد علي الشرفا
14 فبراير 2024 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إطلاق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للتنقل الذي يشمل مجموعة من الفعاليات، بهدف إعادة صياغة مفهوم مستقبل النقل في الإمارة، وذلك في الفترة ما بين 24 أبريل و1 مايو لعام 2024. بحيث يشهد الحدث الحافل سبقاً من الإعلانات، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الفكرية التفاعلية، التي تهدف إلى تعزيز ريادة أبوظبي ومكانتها العالمية في مجال النقل الذكي والذاتي.
وأوضحت الدائرة عن افتتاحها لفعاليات الأسبوع بالكشف عن استراتيجية أبوظبي للتنقل، والتي تتضمن منظومة متكاملة لأنشطة النقل البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى خدمات ترخيص المركبات والسائقين، وذلك ضمن التزام الدائرة في رسم مستقبل تنقل ذكي ومستدام يكون نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يعكس أسبوع أبوظبي للتنقل صورة من صور الواقع الذي يشهد على التزامنا الراسخ في النهوض بالمسار التحولي لقطاع النقل في إمارتنا. ونتطلع لطرح استراتيجيتنا المتكاملة للتنقل خلال هذا الأسبوع، لإبراز جهودنا المستمرة في دعم مختلف أوجه الابتكار، وسعينا الدؤوب لتحقيق رؤيتنا نحو صنع قطاع تنقل أكثر تطوراً واستدامة، بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث».
كما أعلنت دائرة البلديات والنقل، أنها الجهة المستضيفة رسمياً للدورة الأولى من فعالية «دريفت إكس» للمركبات الذكية وذاتية القيادة التي تُقام في الفترة ما بين 24 إلى 26 أبريل لعام 2024. ويشرف على تنظيم الفعالية مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، لتشكيل منصة رائدة يجتمع فيها نخبة من القادة والمبتكرين العالميين، بما في ذلك المنظمات والهيئات التنظيمية وكبريات الشركات العاملة في مجال النقل الذاتي والذكي والمستدام لمناقشة واستكشاف مختلف حلول التنقل البري والجوي والبحري.
ومن جهته قال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعد (دريفت إكس) استثنائياً لأنه ليس مجرد حدث، إنما يشكل رابطة عالمية فريدة، تجمع أصحاب الرؤى والمبتكرين في مكان واحد لصياغة مستقبل النقل. ونتطلع لعقد (دريفت إكس) في أبوظبي بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بصفتها الجهة المستضيفة رسمياً لهذا الحدث العالمي الرائد». 
مبادرات
يقدم أسبوع أبوظبي للتنقل العديد من المبادرات والفعاليات للجمهور، بما في ذلك فعاليات صحية ورياضية متنوعة، وأخرى في مجال البحث العلمي مع الجامعات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الثقافية في مختلف مدارس الإمارة.

دائرة البلديات والنقل
محمد علي الشرفاء
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