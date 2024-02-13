منتدى الإدارة الحكومية العربية يناقش أهمية الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

تصدر الذكاء الاصطناعي والبيانات أجندة منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثالثة، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب ومسؤولين وخبراء في مجال التنمية الإدارية والخدمة المدنية، حيث تخللته نقاشات صريحة ومباشرة لتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والبيانات في القطاع الحكومي، وجهود الحكومات العربية لتسخير التكنولوجيا المتقدمة بهدف تطوير نظمها الإدارية، وتعزيز الإنتاجية واستشراف الفرص الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الإنسان في المنطقة.

انطلق المنتدى هذا العام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية»، بحضور معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.

وشهد المنتدى 8 جلسات رئيسية حضرها أكثر من 300 من القادة وصنّاع القرار في الحكومات العربية، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب ومسؤولين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة أدركت بشكل استباقي الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، وبادرت إلى تطوير قدرات الجاهزية الحكومية باعتماد منظومة ممكنة باستراتيجيات وسياسات وتشريعات تعزز دور الذكاء الاصطناعي والبيانات على مختلف المستويات والقطاعات الحيوية.

وأضافت: «إن تفعيل قدرات الذكاء الاصطناعي في نظم الإدارة الحكومية العربية يفتح فرصاً، ويضمن الارتقاء بالعمل الإداري في المنطقة ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومات».

استهل المنتدى فعالياته بجلسة تحت عنوان «الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي»، حيث استعرض معالي أحمد أبو الغيط الأمين، العام لجامعة الدول العربية، مشهد الذكاء الاصطناعي في الدول العربية الذي ينقسم بين دول حققت الجاهزية للتكنولوجيا المتقدمة ودول تسعى إلى تحقيق الجاهزية. ونوه بضرورة وضع الأطر والتشريعات الناظمة للذكاء الاصطناعي وحماية أنظمته بتعزيز الأمن السيبراني من أجل تحقيق التقدم في هذا المجال بشكل آمن.

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل نائب، رئيس القمة العالمية للحكومات، في مستهل هذه الجلسة، أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً محورياً في تمكين الإدارة الحكومية العربية من فهم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي، واتخاذ القرارات الحكومية بدقة وسرعة وإدارة الموارد بفعالية. وناقشت معاليها، بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، في هذه الجلسة تحت عنوان «الخلاصة كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي؟»، مستقبل الحكومات والإدارة الحكومية في عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور ناصر الهتلان، إنه ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كأدوات في خدمة الحكومات من أجل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، مؤكداً أن التحولات السريعة في التكنولوجيا تتطلب من الحكومات العربية حوكمة مرنة وتشريعات استباقية. كما تم التطرق إلى الخطوات التي ينبغي للقادة الحكوميين اتخاذها اليوم لتحقيق دولهم وحكوماتهم الجاهزية للمستقبل بما يشمل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية وإيجاد حوكمة مرنة لأهميتها في ضمان تحقيق أفضل النتائج من الذكاء الاصطناعي. أدارت الحوار في هذه الجلسة الإعلامية ميسون عزام، من قناة العربية.

استعرض الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية 2024 بجلسة تحت عنوان «خوارزميات الإدارة الحكومية العربية»، حيث أشار إلى أن المنطقة مقبلة على تحولات جذرية تستدعي إسراع الحكومات العربية في دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها لمواكبة تحولات المستقبل.

بكل صراحة

في جلسة بعنوان «بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي؟»، ناقش معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، ومعالي أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موقع الحكومات العربية على خريطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.