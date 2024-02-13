مسؤولون من عجمان: نقاشات القمة العالمية للحكومات تثري الساحة الاقتصادية

دبي (وام)

أكدت فعاليات اقتصادية في عجمان أهمية القمة العالمية للحكومات في تبادل وجهات النظر والآراء مع المختصين من مختلف التوجهات بما يثري الساحة الاقتصادية، خاصة وأنها تجمع في مكان واحد 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان: إن المشاركة في القمة العالمية للحكومات أمر حيوي بالنسبة للغرفة لما تقدمه من نقاشات موسعة ومستفيضة خاصة في المجالات الاقتصادية المهمة، سواء على مستوى الدولة أو مستوى دول الخليج أو المستوى العالمي.

وأضاف المويجعي في تصريحات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024: القمة منذ انطلاقها قبل 11 عاماً تفرز الجديد في عالم الاقتصاد والسياسات الاقتصادية التي تواكب الزمن، «منوهاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة عجمان تأخذ بعين الاعتبار هذه المناقشات ضمن أعمالها المستقبلية ولهذا يتواجد الكثير من الشباب والشابات من الغرفة بشكل شبه دائم في القمة لأهميتها. وأشار المويجعي إلى ما توفره القمة من لقاءات مفيدة سواء بالنسبة للغرف بصفة عامة أوغرفة تجارة وصناعة عجمان بصفة خاصة»، فمن خلال تبادل وجهات النظر والآراء مع المختصين يتم إثراء الساحة الاقتصادية من جميع الجوانب..الكل مستفيد في النهاية سواء على صعيد ممثلي الدول أو الغرف نتبادل الآراء والأفكار ونناقش ما تفرزه الجلسات.

من جهة أخرى، رحبت مريم الجرمن النعيمي عضوة مجلس إدارة غرفة عجمان بمذكرة التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عجمان وأكاديمية الإعلام الجديد التي تم التوقيع عليها في اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024

وقالت: نأمل في غرفة تجارة وصناعة عجمان في أن تكون هذه الاتفاقية مثمرة في مجال دعم ريادة الأعمال في إمارة عجمان وخلق رواد أعمال في مجال صناعة المحتوى ومجال الإعلام الجديد ضمن استراتيجية الغرفة واستراتيجية مركز عجمان لريادة الأعمال الجديدة. وأكد مروان حارب العرياني المدير التنفيذي لمركز عجمان لريادة أعمال أن مذكرة التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عجمان وأكاديمية الإعلام الجديد تتواءم مع الاستراتيجية الجديدة لمركز عجمان لريادة الأعمال الهادفة إلى تنويع أدواته وبرامجه الداعمة في مجال التدريب والتطوير والابتكار.

وقال العرياني: من خلال هذه الشراكة نطمح في دمج عالم الأعمال بعالم السوشال ميديا. وأشار إلى برامج وفعاليات نوعية متخصصة موجهة لأصحاب الأعمال وتأهيلهم بأدوات الإدارة والتسويق المبتكرة.

وقال، إن المركز يسعى لتعزيز دوره كحلقة وصل تسهم في بناء علاقات وشبكات اجتماعية بين رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات التعليمية المبتكرة.

ولفت العرياني إلى أن الشراكة سوف تسهم في خلق صناع محتوى يثرون المشهد الإعلامي، ويسلطون الضوء على الفرص الموجودة في دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة.