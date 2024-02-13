قادة أعمال ورؤساء تنفيذيون لـ«الاتحاد»: قمة الحكومات منصة «استثنائية» لإشراك القطاع الخاص في رسم ملامح المستقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد قادة أعمال وتنفيذيون في مؤسسات القطاع الخاص المحلي والعالمي، أن القمة العالمية للحكومات، شكلت منذ انطلاقتها منصة رئيسية لإشراك القطاع الخاص في استشراف ورسم ملامح المستقبل، وأن يلعب دوراً محورياً في بلورة رؤى الحكومات إلى واقع ملموس.

وقال عادل الفلاسي، رئيس شركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية العالمية في الإمارات، إنه في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات عدداً لا يحصى من التحديات، بدءاً من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي ووصولاً إلى تغير المناخ والطفرات التي يشهدها عالم التكنولوجيا، تحظى الفعاليات التي تتيح التواصل بين القطاعين العام والخاص، مثل القمة العالمية للحكومات، بأهميّة وقيمة كبيرتين. ولا بدّ للشركات التي تحقق التميز في القطاع الخاص من التركز على الابتكار في عملها والمرونة في تسيير عملياتها والجاهزية لمواجهة الظروف المختلفة.

وأضاف الفلاسي: «باعتبارنا قادة أعمال، لا ينبغي لنا أن نركّز فقط على تجاوز عاصفة الاضطرابات التي نشهدها، بل ينبغي لنا أن نستفيد من رياحها لدفع عجلة التقدم، وفي هذا الإطار، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد حلّ لمواجهة الظروف الحالية، بل هي في الواقع محطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. ولا تقتصر أهداف هذه القمة على رسم ملامح حكومات المستقبل، بل تتعداها لإيجاد مستقبل جديد يعمل فيه القطاعان العام والخاص، جنبا إلى جنب، للتغلب على التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الجميع».

من جهته، قال إميليو بيرا الرئيس التنفيذي والشريك الأول في شركة كي بي إم جي لوار جلف، إن المشاركة في القمة القمة العالمية للحكومات هذا العام تهدف إلى استكشاف مختلف الطرق التي يمكننا من خلالها تشكيل مستقبل أفضل للإنسانية، لافتاً إلى أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تسهم في تسخير نقاط القوة لدى كليهما، وتعزيز الابتكار والكفاءة والتنمية المستدامة لتحقيق المنفعة الجماعية للمجتمع.

شراكة معرفية

بدوره، قال ﺳﺎمر بحصلي شريك رئيسي، وقائد القطاع العام في شركة بين آند كومباني في الشرق الأوسط، إن شركته تشارك في النسخة الحالية لقمة الحكومات العالمية كشريك معرفي يساهم بشكلٍ فعّال في مشاركة وتبادل الرؤى والقيادة الفكرية مع المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى إطلاق الشركة تقريراً تسلط من خلاله الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع مسيرة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكشف التقرير النقاب عن مجموعة خطوات لضمان تحقيق الريادة في مجالات الاستدامة، إذ لا يقتصر الأمر على تسليط الضوء على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات على اختلافها بغية ترجمة طموحات الاستدامة إلى أعمال فعلية، بل يجب أيضاً تسليط الضوء على الدور المحوري للحكومات في تمكين الشركات الخاصة، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: «إن إطار LEAD الذي طرحه التقرير يربط بين الاستدامة والاستراتيجيات، وإشراك المؤسسات عبر أقسامها ووحداتها كافة للعمل على تحقيق الاستدامة من خلال مهام واضحة وقابلة للتنفيذ، ودفع وتحفيز الابتكار. كما يُعتبر هذا الإطار موجّه للمؤسسات التي تسعى إلى لعب دور ريادي في تعزيز ممارسات الاستدامة، من خلال شراكة مجدية وهادفة بين القطاعين العام والخاص».

وفي السياق ذاته، قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «نفخر لكوننا أحد شركاء المعرفة للقمة العالمية للحكومات، منذ أكثر من 10 سنوات، إذ قمنا بتطوير العديد من الدراسات والتقارير الاستراتيجية في المجالات الرئيسة التي سيجري إطلاقها خلال القمة بشكل حصري - (مستقبل الجريمة) و(التقدم في الرعاية الصحية) - كما دعمنا القمة في إبراز التميز في القطاع العام والاحتفاء به - من خلال الدورة السابعة لجائزة أفضل وزير - ويؤكد ذلك التزامنا بمساعدة الحكومات على مواكبة التحول العالمي السريع والتطور نحو مستقبل رقمي مستدام».

وأوضح أن «بي دبليو سي» أعلنت هذا العام تعاوناً جديداً مع القمة العالمية للحكومات، حول الاستطلاع العالمي للوزراء، بما يوضح مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تقديم فهم أفضل لما هو في أذهان القادة الحكوميين حول العالم.

من جهته، أكد معتصم الدجاني المدير التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط، أن القمة العالمية للحكومات تعلب دوراً هاماً عبر السنين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة ولناحية تحفيز مشاريع الحوار والتعاون، فيما بين الحكومات وكذلك بين الحكومات والقطاع الخاص. كما ساهمت القمّة بشكل دائم في تطوير الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة، من خلال تقديم التوجيهات والتوصيات للحكومات لتعزيز النمو عبر مواكبة التطور في مجالات الحوكمة والتكنولوجيا وغيرها. وشجعت القمة على التعاون الدولي في تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم أجمع في مجال البيئة.

وأشار الدجاني إلى مساهمة الخبراء المستشارين باستشراف المقبل، حيث تعتبر الجهوزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المستقبلية من لوازم التخطيط لمسارات النمو في الدول، ومن هذا المنطلق نساعد الحكومات على تحليل الاتجاهات المستقبلية بهدف تحديد الفرص الناشئة والاستفادة منها بشكل أفضل ولتفادي الصعوبات القادمة وتطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات بفعالية. كما أنّ استشراف المستقبل ضروري لتحديد الأهداف والتأكد من صوابية المسار المستقبلي.

شراكات

أشار الدكتور ريمون خوري، شريك في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تشكل أداة فعالة لتعزيز الأجندة الوطنية التحويلية في مختلف القطاعات.

وأضاف: مشاركة آرثر دي ليتل كشريك معرفي استراتيجي في القمة العالمية للحكومات توفر لنا منصة فريدة لمشاركة وجهات نظرنا الفكرية الرائدة حول الأجندة العالمية التي تشغل العالم اليوم وفي المستقبل. هدفنا الحقيقي هو المساهمة في الحوار وتبادل الأفكار بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في تشكيل حلول مستقبلية للتحديات العالمية المعقدة، والانضمام إلى الجهود العالمية الجماعية لتمكين الجيل القادم من الحكومات من خلال الابتكار والتكنولوجيا.