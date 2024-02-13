رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: «قمة الحكومات» منصة رائدة لمواجهة التحديات العالمية

دبي (وام)

أكد داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، أن القمة العالمية للحكومات تجمع قادة الفكر وصناع القرار على مستوى العالم لمناقشة السبل التي يمكن للحكومات، من خلالها مواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال سيبرايت، في تصريحات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن القمة تعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتوفر منصة رئيسية للحلول، خاصة مع تطور التحديات التي نواجهها، ونموها بشكل أسرع.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي دخل في شراكة مع القمة العالمية للحكومات منذ بدايتها من أجل ضمان إشراك القطاع الخاص وتمثيله، حيث يساعد المجلس في تقديم التوصيات بمشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية.

وأوضح أن برنامج مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي سيركز خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات على الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد عنصراً رئيسياً في جدول أعمال القمة، كما سيطلق المجلس تقريراً جديداً بعنوان «رهان الإمارات الكبير على الذكاء الاصطناعي» لتسليط الضوء على طموحات دولة الإمارات لكي تصبح لاعباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولفت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، إلى أنه سيتم أيضاً تسليط الضوء على التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرص المتاحة للشركات الأميركية للعمل في شراكة مع الإمارات.