الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: «قمة الحكومات» منصة رائدة لمواجهة التحديات العالمية

تحديات العالمية
14 فبراير 2024 02:29

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يعرب عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات مع قيرغيزستان
محمد بن راشد يحضر تكريم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات

أكد داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، أن القمة العالمية للحكومات تجمع قادة الفكر وصناع القرار على مستوى العالم لمناقشة السبل التي يمكن للحكومات، من خلالها مواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال سيبرايت، في تصريحات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن القمة تعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتوفر منصة رئيسية للحلول، خاصة مع تطور التحديات التي نواجهها، ونموها بشكل أسرع.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي دخل في شراكة مع القمة العالمية للحكومات منذ بدايتها من أجل ضمان إشراك القطاع الخاص وتمثيله، حيث يساعد المجلس في تقديم التوصيات بمشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية.
وأوضح أن برنامج مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي سيركز خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات على الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد عنصراً رئيسياً في جدول أعمال القمة، كما سيطلق المجلس تقريراً جديداً بعنوان «رهان الإمارات الكبير على الذكاء الاصطناعي» لتسليط الضوء على طموحات دولة الإمارات لكي تصبح لاعباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، إلى أنه سيتم أيضاً تسليط الضوء على التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرص المتاحة للشركات الأميركية للعمل في شراكة مع الإمارات.

مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي
القطاع الخاص
دبي
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©