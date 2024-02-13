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علوم الدار

مدير عام منظمة الصحة العالمية: الإمارات حققت تقدماً كبيراً في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية

تيدروس غيبريسوس
14 فبراير 2024 02:29

دبي (وام)

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قال الدكتور تيدروس غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في القطاع الصحي على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الإمارات سجلت تحسناً في العديد من المؤشرات الصحية، بما فيها تحسن متوسط العمر المتوقع.
وأضاف، في تصريحات على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي، أن القمة تعد منصة بالغة الأهمية لاستشراف مستقبل الصحة العالمي وللحديث عن التحديات التي يواجهها العالم أو قد يواجهها ومناقشة القضايا الملحة.
وأشار إلى أهمية النقاش حول الأوبئة وتعلم الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» للاستعداد لمواجهة أي أزمات طارئة، حيث قال في هذا الإطار: «ما تعلمناه من (كوفيد-19) هو الحاجة إلى وضع اتفاق بشأن (الجائحة) يمكن أن يساعدنا في إعداد العالم بشكل أفضل».
وأعاد غيبريسوس التذكير بأنه تنبأ في عام 2018، بأن العالم سيتعرض لوباء، لم يكن جاهزاً لمواجهته في ذلك الوقت، لافتاً إلى ظهور وباء «كوفيد - 19» بعد ذلك بأقل من عامين. وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن العالم لن يتأثر بمثل ما حدث خلال فترة فيروس كورونا في المستقبل، مشيراً إلى أن أهمية القمة العالمية للحكومات تكمن في مناقشة هذه القضايا والاستعداد لمواجهتها وتجاوزها.

منظمة الصحة العالمية
دبي
القمة العالمية للحكومات
تيدروس غيبريسوس
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