الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معهد الابتكار التكنولوجي يُطلق مؤسسة فالكون

فيصل البناي متحدثاً في القمة (من المصدر)
14 فبراير 2024 02:29

 دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يعرب عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات مع قيرغيزستان
محمد بن راشد يحضر تكريم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية، التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، إطلاق مؤسسة فالكون غير الربحية المعنية بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوحة المصدر وبناء منظومة عمل مستدامة للمشاريع من هذا النوع، بما يعزز مسيرة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، حيث سيخصص معهد الابتكار التكنولوجي وبصفته واحداً من الأعضاء المؤسسين تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشاريع المنتفعة.
وجاء إطلاق مؤسسة فالكون خلال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، باعتبارها تشكل نقطة تحول محورية في توطيد التعاون بين الجهات المعنية بهدف بناء أطر حوكمة فعالة وشفافة وتشجيع التبادل المعرفي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وستجمع مؤسسة فالكون التي طورها فريق معهد الابتكار التكنولوجي، مجموعة من الجهات المعنية والمطورين والأوساط الأكاديمية والقطاعات ذات الصلة للمساعدة في الجهود المشتركة واتخاذ القرارات بين المساهمين، وذلك بالاستناد إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الشمولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال سفراء مؤسسة فالكون والذين يشملون الأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف الجامعات وشخصيات فاعلة في المجال من حول العالم.
ومن المقرر أن تساهم المؤسسة في دعم جهود تخصيص نماذج فالكون وإيجاد الحلول في العديد من القطاعات، حيث ستوفر منظومة متكاملة تضمن تكييف النماذج واستخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات، وذلك من خلال إتاحة الموارد الحاسوبية المفتوحة لجهود البحث والتطوير لنماذج فالكون.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يشهد عصرنا الحالي تطوراً سريعاً وواسعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يبرز أهمية المبادرات الطموحة مثل مؤسسة فالكون التي تسهم في توجيه الجهود في هذا المجال الواعد وترسي أسس الشفافية وإمكانية الوصول للجميع».
من جانبه، قال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «نؤكد التزامنا بتعزيز الشفافية وتوطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتجسيد روح هذا التعاون في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه وضع معايير جديدة في القطاع وتشجيع الجهات الأخرى الطموحة من حول العالم على دعم مبادرات المصادر المفتوحة والانضمام إلينا في هذه الرحلة الواعدة». وستغطي قائمة الجهات المنتفعة من منح مؤسسة فالكون الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول ومفتوح المصدر، حيث تسعى مؤسسة فالكون إلى تقليص الاعتمادية على الموردين الخارجيين وضمان استمرارية الأعمال من خلال إتاحة الخيارات التكنولوجية المستقلة.

معهد الابتكار التكنولوجي
فالكون
دبي
الذكاء الاصطناعي
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©