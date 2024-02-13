معهد الابتكار التكنولوجي يُطلق مؤسسة فالكون

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية، التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، إطلاق مؤسسة فالكون غير الربحية المعنية بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوحة المصدر وبناء منظومة عمل مستدامة للمشاريع من هذا النوع، بما يعزز مسيرة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، حيث سيخصص معهد الابتكار التكنولوجي وبصفته واحداً من الأعضاء المؤسسين تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشاريع المنتفعة.

وجاء إطلاق مؤسسة فالكون خلال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، باعتبارها تشكل نقطة تحول محورية في توطيد التعاون بين الجهات المعنية بهدف بناء أطر حوكمة فعالة وشفافة وتشجيع التبادل المعرفي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستجمع مؤسسة فالكون التي طورها فريق معهد الابتكار التكنولوجي، مجموعة من الجهات المعنية والمطورين والأوساط الأكاديمية والقطاعات ذات الصلة للمساعدة في الجهود المشتركة واتخاذ القرارات بين المساهمين، وذلك بالاستناد إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الشمولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال سفراء مؤسسة فالكون والذين يشملون الأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف الجامعات وشخصيات فاعلة في المجال من حول العالم.

ومن المقرر أن تساهم المؤسسة في دعم جهود تخصيص نماذج فالكون وإيجاد الحلول في العديد من القطاعات، حيث ستوفر منظومة متكاملة تضمن تكييف النماذج واستخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات، وذلك من خلال إتاحة الموارد الحاسوبية المفتوحة لجهود البحث والتطوير لنماذج فالكون.

وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يشهد عصرنا الحالي تطوراً سريعاً وواسعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يبرز أهمية المبادرات الطموحة مثل مؤسسة فالكون التي تسهم في توجيه الجهود في هذا المجال الواعد وترسي أسس الشفافية وإمكانية الوصول للجميع».

من جانبه، قال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «نؤكد التزامنا بتعزيز الشفافية وتوطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتجسيد روح هذا التعاون في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه وضع معايير جديدة في القطاع وتشجيع الجهات الأخرى الطموحة من حول العالم على دعم مبادرات المصادر المفتوحة والانضمام إلينا في هذه الرحلة الواعدة». وستغطي قائمة الجهات المنتفعة من منح مؤسسة فالكون الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول ومفتوح المصدر، حيث تسعى مؤسسة فالكون إلى تقليص الاعتمادية على الموردين الخارجيين وضمان استمرارية الأعمال من خلال إتاحة الخيارات التكنولوجية المستقلة.