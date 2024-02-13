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أحمد جاسم الزعابي: تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال ومركزاً رائداً للاستدامة

أحمد جاسم الزعابي
14 فبراير 2024 02:29

دبي (وام)

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قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن القمة العالمية للحكومات 2024 تشمل منصة ملهمة تستشرف مستقبل العمل الحكومي في مختلف المجالات والقطاعات، ونجدد خلال هذا الحدث الدولي المهم التزام الدائرة بتوفير الظروف الملائمة لنمو «اقتصاد الصقر» في أبوظبي. 
وأضاف أن المستقبل يتطلب المزيد من المرونة في السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية، ووضع تصورات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة، وتعزيز مجتمع الأعمال بجميع الطرق والوسائل، بجانب منح تلك المجتمعات تسهيلات مالية واستثمارية لتعزيز الابتكار وازدهار القطاعات.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تركز على التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، ومركزاً رائداً للاستدامة والتقنيات المتطورة.
وتابع: «إن القمة العالمية للحكومات تعد فرصة مهمة لتعزيز روابطنا الاقتصادية، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات ذات الأولوية مع كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات المعنية. ونواصل العمل سوياً لوضع أسس بناءة لاستشراف المستقبل، وتكوين رؤى مشتركة لمختلف القطاعات، وذلك عن طريق تحقيق متطلبات أساسية للتنمية، ومن بينها الشمول والازدهار المجتمعي والاقتصادي».
وقال إن العالم يواجه اليوم العديد من التحديات، مثل التغير المناخي، وغيرها من المتغيرات الجيوسياسية، ولطالما لعبت القمة العالمية للحكومات دوراً محورياً على مدار دوراتها السابقة، ونحن على ثقة بأن القمة قادرة على جمع العالم والحكومات من أجل المزيد من التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، ووضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم على رأس الأولويات.

أحمد جاسم الزعابي
دائرة التنمية الاقتصادية
أبوظبي
القمة العالمية للحكومات
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