رافائيل غروسي: الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون المصدر المهيمن

دبي (الاتحاد)

قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن في العالم، وإنما تشكل عنصراً مستقراً ومنظماً ضمن خليط ذكي ومتكامل من مصادر الطاقة. جاء ذلك، خلال جلسة حملت عنوان «هل نتجه نحو مصادر لا متناهية للطاقة؟»، حاورته خلالها بيكي أندرسون، من شبكة CNN، ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

الإمارات نموذج ملهم

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، لعب دوراً حاسماً في عدة جوانب، كان من بينها الطاقة النووية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع استخداماتها.

وأضاف: إن الإمارات نموذج يُحتذى به في هذا المجال؛ إذ تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من بناء القدرات والهياكل المؤسسية اللازمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليوم تشكل الطاقة النووية 25% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد، ووفقًا لما فهمته من محادثاتي مع ممثلي حكومة الإمارات، هناك نية لزيادة هذا الجهد.

ثمار طويلة الأمد

وأفاد غروسي، أن الطاقة النووية هي واحدة من الأدوات المهمة لتخفيض نسب الكربون في مزيج الطاقة العالمي، وهذا هو السبب في رؤية الاستثمارات المتزايدة في الصين والهند وروسيا ومصر وتركيا أيضاً.

وأشار إلى أن بعض المشاريع النووية قد واجهت تأخيرات بسبب مشاكل محددة بتلك المشاريع، وليس بسبب عيوب جوهرية في التكنولوجيا النووية نفسها، ولكن الرواية الأوسع بشأن الطاقة النووية يجب أن تأخذ في الاعتبار ثمارها طويلة الأمد لأمن الطاقة والاستدامة البيئية. واعتبر أن مساهمة الطاقة النووية في مزيج طاقة مستدام ومرن يمكن أن يدعم الجهود العالمية للتخفيف من تغيَّر المناخ حتى القرن المقبل، وهذا يؤكد أهمية بناء شبكات طاقة لا تلبي فقط الأهداف المناخية الفورية، ولكن تضمن أيضاً صحة واستقرار الكوكب على المدى الطويل. ونوه غروسي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها مصالح تجارية، أو أجندة سياسية، وكل ما يهمها هو القيام بعملها بالتأكد من أن الطاقة النووية تُستخدم بشكل سليم وآمن.