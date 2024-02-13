الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ترسم مسار الاستثمار

دبي (الاتحاد)

أكد مشاركون في جلسة «استثمارات المستقبل. من سيرسم مسارها؟»، التي شهدها اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، أمس الأول، سيطرة ثلاثي الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الاستثمارات المستقبلية في كافة المجالات سوف تعتمد على هذا الثلاثي بشكل كامل، ما سيؤثر بشكل كبير في الإنتاج وسوق العمل والمهارات المطلوبة للتوظيف.

واتفق المشاركون في الجلسة التي حضرها معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وجمعت كلاً من خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مبادلة للاستثمار»، وستيفن باليوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة PagsGroup، ومالك Boston Celtics، وروس بيرو الابن، رئيس مجلس إدارة Perot Group، على أن الطاقة ستظل العنصر الأساسي الأكثر تأثيراً في الاستثمارات المستقبلية، حيث ستؤثر في استمرارية دول كبرى في المنافسة، وعلى رأسها ألمانيا التي تعاني من نقص في الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

توقع معالي خلدون خليفة المبارك، أن يكون 2024 عاماً فاصلاً للغاية في التحولات التقنية والطاقة، مضيفاً: «عندما ننظر إلى الأوضاع في السنوات المقبلة، سنجد عدة قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والإمدادات والتكنولوجيا، هي المهيمنة بشكل كبير على مستقبل قطاع الاستثمارات، وهذه القطاعات هي ما تركز عليها مجموعة «مبادلة للاستثمار»، كما تركز عليها دولة الإمارات من خلال خططها التنموية».

وأضاف معاليه أن العديد من الدول تمكنت خلال العامين 2022 و2023 من اتخاذ القرارات الصحيحة حول التحولات الاقتصادية والاستثمارية، وبالنظر إلى العناوين الرئيسة في القطاعات الأساسية ومنها التكنولوجيا، فإن التركيز يكون على النمو بحد ذاته.

وأشار معاليه، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل سوقاً جاذباً للاستثمار، بما تمتلكه من تفوق كبير في التكنولوجيا، وما تمتلكه من مصادر للطاقة، إضافة إلى تعدد مراكز الابتكار بها، وتدفق رأس المال في السوق الأميركي.

وتابع: «وعلى الرغم من هذا التفوق الكبير للسوق الأميركي، إلا أن هناك العديد من النجاحات لأسواق أخرى على مستوى العالم، منها السوق الهندي الذي يحتضن أكثر من 1.4 مليار نسمة، وحققت نسب نمو تتراوح بين 7 و8%».

وأضاف المبارك: «الأمر نفسه ينطبق على الصين، التي يصل عدد مواطنيها إلى مليار و400 مليون نسمة، ويشهد السوق الصيني توسعاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، وإضافة إلى ذلك يوجد العديد من النماذج الاقتصادية الناجحة في العالم، وهو ما يتوجب علينا الانفتاح على دول الشرق والغرب والشمال والجنوب».

من جانبه، قال ستيفن باليوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة PagsGroup، ومالك Boston Celtics، إن العام 2024 سيؤثر في حياة الشعوب لفترات طويلة، وذلك بما يحمله من تطورات كبيرة، وبما يشهده من تنامٍ في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا التي دخلت في جميع المجالات.

سلاسل الإمداد

قال روس بيرو الابن، رئيس مجلس إدارة Perot Group، إن سلاسل الإمدادات في العالم عانت خلال فترة جائحة كورونا، ولكنها تتلمس الانتعاش في الفترة الحالية، خصوصاً في الصين، مضيفاً: «على الرغم من الانتعاش الذي تشهده سلاسل الإمدادات في مناطق من العالم كالصين والهند، إلا أنها تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة وما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر».

وأكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بالقوة ولن يعاني من مشكلة، كما أن السوق الأميركي سيشهد تعافياً سريعاً، موضحاً أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية تنفق أكثر من الواردات، إلا أن لديها اقتصاداً صناعياً قوياً.