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رئيس وزراء سيراليون: نواصل التبادل المعرفي مع الإمارات

ديفد سنجه
14 فبراير 2024 02:29

دبي (وام)

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أكد معالي الدكتور ديفد سنجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والتكنولوجيا، حيث يضع كلا البلدين هذه المجالات ضمن أولوياتهما، لتنمية المهارات الشابة التي بدورها تستكمل مسيرة تطوير الحكومات المستدامة.
وأعرب معاليه عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، خاصة في مجال التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات العامة والتبادل المعرفي، مشيراً إلى تشارك البلدين الرؤى والطموحات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأضاف معاليه، في تصريحات على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة تشكل حلقة وصل فريدة لمناقشة مستقبل الحكومات وتبادل الأفكار حول تشكيلها لتقديم الخدمات العامة والتعلم من تجارب الملهمين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الرؤى الريادية التي وضعتها قيادة جمهورية سيراليون لدعم الاقتصاد المحلي والتحول إلى بلد متوسط الدخل بحلول عامي 2030 و2035، وذلك من خلال العمل على «أجندة الخمسة الكبار للتحول في الاقتصاد»، والتي تشمل أهم خمسة مجالات سيتم التركيز عليها خلال الأعوام القادمة، كتعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي، وتقليل الاستيراد بعد الاعتماد على الإنتاج المحلي. وأوضح أن تنمية رأس المال البشري، وتمكين المهارات الشبابية والتدريب، تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد من خلال الاستثمار في المهارات الشبابية، حيث تسعى سيراليون إلى توظيف 500 ألف شاب وشابة، خلال فترة خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى.

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