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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: بحث سبل تحقيق التجانس وسد الفجوة بين الحكومات العربية

حسام زكي
14 فبراير 2024 02:29

دبي (وام)

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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لمناقشة سبل تحقيق التجانس العربي في الاهتمام بالموضوعات الحديثة وسد الفجوة بين حكومات الدول العربية، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة فيها بصفة مستمرة.
وأضاف السفير حسام زكي، في تصريح خلال مشاركته في فعاليات القمة، أن أجندة القمة العالمية للحكومات حفلت بالكثير من المشاركات الرسمية لممثلي الجامعة العربية، ومنها الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والعديد من المنتديات وورش العمل كمنتدى الإدارة الحكومية.
وأكد أهمية الحوارات الثنائية التي عقدت بالقمة، ومنها الحوار السياسي للأمين العام للجامعة العربية مع نظيره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التطورات الراهنة بالمنطقة العربية.
ولفت إلى تميز هذه النسخة من القمة العالمية بمشاركة نخب من الشباب والجهات الدولية وممثلي المنظمات العالمية، مع تسليطها الضوء على موضوعات كالذكاء الاصطناعي، ومساعدة الحكومات العربية على اللحاق بالركب الدولي في استخدام تلك التطبيقات الحديثة.

جامعة الدول العربية
القمة العالمية للحكومات
دبي
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