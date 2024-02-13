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علوم الدار

وزير التعليم في زيمبابوي: «قمة الحكومات» فرصة للدول الأفريقية

آمون مرويرا
14 فبراير 2024 02:29

دبي (وام)

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دعا معالي البروفيسور آمون مرويرا، وزير التعليم العالي وعلوم الابتكار وتطوير التكنولوجيا في زيمبابوي، حكومات العالم المشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي إلى العمل المشترك والتعاون الدولي البناء من أجل التفكير بطريقة مبتكرة لوضع حلول مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات الأفريقية.
وأشاد معاليه في تصريحات خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، بجدول أعمال القمة التي تديرها دولة الإمارات من أجل التفكير في مستقبل مستدام والعمل سوياً من أجل مواكبة الدول التكنولوجية في الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير التعليم العالي والابتكار في زيمبابوي، أن بلاده تعمل علي العديد من المشاريع والمبادرات من أجل مواكبة التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مختلفة، معرباً عن شكره لدولة الإمارات للمشاركة في مثل تلك المنتديات الدولية التي تتيح الفرصة للدول الأفريقية، ومنها زيمبابوي من أجل العمل لمستقبل مستدام.

زيمبابوي
دبي
القمة العالمية للحكومات
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