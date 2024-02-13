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مبادرة مشتركة بين الإمارات والبرازيل وكوبا

مبادرة مشتركة بين الإمارات والبرازيل وكوبا
14 فبراير 2024 02:29

أبوظبي (وام)

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أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد مبادرة للتعاون الثلاثي مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية كوبا، لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار سيتم شحنها من البرازيل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وتأتي المبادرة ضمن الجهود المشتركة لتطوير النظم الغذائية المرنة، والزراعة المستدامة، وتشجيع العمل المناخي. وستقدم دولة الإمارات من خلال المبادرة، الدعم المالي لتعزيز مرونة وتكيف الأنظمة الغذائية، وزيادة الاستثمارات في المشاريع المتخصصة في الإنتاج والتوزيع ودعم النظم الغذائية السليمة والصحية والمستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع البرازيل وكوبا.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بهذه المناسبة: «تساهم هذه المبادرة في الحفاظ على الطبيعة، والحد من تداعيات تغير المناخ لدى منتجي الغذاء، كما تؤكد على الالتزام المشترك لمواجهة التحديات العالمية الحرجة ودعم الحلول المستدامة في مجال الأمن الغذائي».
وأضافت معاليها: «تجسد هذه المبادرة الالتزام الراسخ لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية، كما تؤكد حرص الدولة على تطوير الاستدامة والطاقة المتجددة، بما يعكس حرصها على تعزيز العمل الجماعي بشأن تغير المناخ على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف».
من جهته، قال السفير روي بيريرا، مدير الوكالة البرازيلية للتعاون: «تؤكد البرازيل ودولة الإمارات وكوبا من خلال هذه المبادرة، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بما يدعم الأمن الغذائي لشعب كوبا».
الجدير بالذكر أنه تم الإقرار بإعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 150 دولة خلال مؤتمر COP28.
كما نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.
تضامن
بصفتها الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، أكدت البرازيل أن المبادرة المشتركة مع دولة الإمارات وكوبا مبنية على مبدأ التضامن وتتماشى مع المحاور الثلاثة لرئاسة البرازيل للمجموعة، والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي كما هو مُقرر من قبل البرازيل.

الإمارات
البرازيل
كوبا
مؤتمر الأطراف
COP28
القمة العالمية للحكومات
الأمن الغذائي
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