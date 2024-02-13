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علوم الدار

الرئيس التنفيذي لشركة «غروك»: الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور البشر في العمل والإبداع

جوناثان روس خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
14 فبراير 2024 02:29

 دبي (الاتحاد)

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أكد جوناثان روس، الرئيس التنفيذي لشركة «غروك»، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل البشر، أو يلغي دورهم في العمل والإبداع، وإنما سيدعم منظومة العمل ويسهلها.
وقال روس خلال جلسة حوارية بعنوان «هل يمكن للذكاء الاصطناعي الاستغناء عن البشر؟»، عُقدت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024: إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أمراً واقعاً وليست خيالاً علمياً، ومن ثم فإن التعامل معها سيكون إما بالتجاهل وهذا سيؤدي إلى التأخر عن ملاحقة التطور، وإما بالتفاعل إيجابياً معها بما يحقق رفاهية الإنسانية.
وأشاد روس باستضافة دولة الإمارات للقمة العالمية الحكومات، التي تطرح موضوع الذكاء الاصطناعي باعتباره تطوراً لا بد من التوقف عنده بالدراسة، مؤكداً أن الإمارات تعد نموذجاً تقدمياً في الأخذ بمستحدثات التكنولوجيا، بما يعزز البيئة الإيجابية للعمل، ويرسخ مكانتها الإقليمية والدولية كدولة تتبنى معايير العلم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «غروك»: «إن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ولا يمكن كبح سرعة التغيير، ومن ثم فلا بد من التعامل مع هذا التغيير السريع وفق معايير تحقق الاستفادة القصوى للبشرية»، وقدم روس مثالاً حياً أمام الحاضرين في الجلسة، إذ طرح أسئلة على الروبوت «المساعد الافتراضي»، والتي أجابت بمنتهى الدقة.
وشدد روس على أن التطور يقتضي طرح برامج الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحاسوب، بحيث تكون هذه التكنولوجيا متاحة لاستخدام جميع البشر، مؤكداً أن على الحكومات دوراً كبيراً في توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات.

 

الذكاء الاصطناعي
دبي
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