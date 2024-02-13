ولي عهد البحرين يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع

المنامة (وام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمملكة البحرين، لتقديم واجب العزاء في شهيد مملكة البحرين الرائد عبدالله راشد النعيمي.

ونقل معاليه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى ذوي وأسرة الشهيد الرائد عبدالله راشد النعيمي الذي استشهد أثناء أداء مهام تدريبية في جمهورية الصومال.

وكان في مقدمة مستقبلي معاليه عند وصوله، صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.

وتوجه معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.