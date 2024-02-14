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علوم الدار

مباشر.. تغطية خاصة لأعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2024

مباشر.. تغطية خاصة لأعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2024
14 فبراير 2024 10:44

تواصل القمة العالمية للحكومات 2024 أعمال يومها الثالث في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وتشهد القمة في يومها الثالث والختامي، الذي انطلق اليوم، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من بينهم، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسة للدولة ضيف شرف القمة، فيما يتحدث خلال جلسة رئيسة من القمة العالمية للحكومات، فخامة فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمة العالمية للحكومات
دبي
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