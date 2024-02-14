حميد النعيمي يفتتح المسار التراثي في عجمان

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المسار التراثي في إمارة عجمان، الذي أنجزت تطويره دائرة البلدية والتخطيط، ليجسد الصورة المستدامة للإمارة النابضة بالحياة التاريخية ويبرز الهوية العريقة والماضي المتجذر في سكانها، حيث يربط المباني التراثية بداية من متحف عجمان والحي التراثي، وصولاً إلى سوق صالح والمباني التراثية في منطقة النخيل، ممتداً إلى الواجهة البحرية.

حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، ومديرو العموم، والخبراء والمهندسون وأهالي الفرجان القديمة، والخبراء والمختصون، وكبار المواطنين الذين أسهموا في نجاح المشروع.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن إمارة عجمان تولي اهتمامًا كبيرًا لتراثها، وتعنى جاهدة بالحفاظ على الموروثات وربط الأجيال الحالية بتاريخهم وحياة آبائهم وأجدادهم، وبغرس القيم وإلقاء الضوء على المهن والحرف وأنماط الحياة وتقاليد المجتمعات السكنية، مبينًا أن المسار يصطحب الزائر في رحلة إلى الزمن الجميل وسط بيئة نابضة بالحياة.

وأعرب سموه عن فخره بالمسار الذي يتضمن السكيك والأسواق، ويعكس تجربة إماراتية نوعية، باستخدام الحلول الطبيعية المستدامة.

وقال سموه إن المسار يعيد لأهالي عجمان ذكريات خالدة عن الفرجان القديمة، ويهدي الزوار والسياح تجربة بصرية غنية تجسد حياة الجيل السابق، وتظهر التطور في منطقة عجمان الثقافية التي وظفت شوارع الإمارة والمساحات المجتمعية لتحقيق الاتصال والتماسك الاجتماعي بشكل متناغم.

من جهته، أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن الكفاءات الطموحة في الدائرة عملت على تنفيذ المشروع المندرج تحت مظلة إرث عجمان، ليكون بطول 1.5 كم، مخصصاً للمشي والدراجات الهوائية، في إطار عملها المتواصل لتطوير المنطقة القديمة في عجمان والمحافظة على الأصل القائم بما يتوافق مع المخطط الحضري 2040، وتعزيزاً للسياحة المستدامة، وتشجيعاً لممارسة الرياضة بما ينسجم مع الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

وأضاف أن المسار يضم 4 فرجان، تجسد الحياة التاريخية والثقافية للإمارة، حيث تعكس كل منطقة في المسار روح المكان وحياة السكان.

من جهته قال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، إن المسار ينسجم مع توصيات المخطط الحضري 2040، بما يضمن تحقيق التلاحم بين الأفنية والنسيج الحضري والمساحات المفتوحة والواجهة البحرية والأماكن التاريخية، مع توفر المرونة لدمج الماضي والحاضر.

وأضاف أن فريق العمل في المشروع عمل ومنذ اللحظة الأولى على الالتقاء بسكان المسار في الفريج الشرقي والفريج الغربي وفريج ميان، والاستماع لذكرياتهم والاستشهاد بذاكرتهم لخلق رؤية جديدة للتصميم داخل قلب المدينة، وبما يعزز التراث الثقافي لإمارة عجمان.